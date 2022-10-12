نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مسؤولون لبنانيون: حزب الله وافق على اتفاق الحدود مع إسرائيل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 03:09 مساءً - دوت الخليج :- نقلت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الثلاثاء عن "مصدرين لبنانيين كبيرين" قولهما إن حزب الله اللبناني أعطى الضوء الأخضر لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وذكر مسؤول كبير بالحكومة اللبنانية وآخر مقرب من حزب الله لوكالة "رويترز" أن الجماعة وافقت على بنود الاتفاق وتعتبر أن المفاوضات انتهت.

يأتي هذا بينما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم، إن المسودة النهائية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تلبي مطالب بيروت.

وقالت الرئاسة اللبنانية إنها تعتبر أن الصيغة النهائية لهذا العرض "مرضية للبنان لاسيما أنها تلبي المطالب اللبنانية التي كانت محور نقاش طويل خلال الأشهر الماضية، وتطلبت جهداً وساعات طويلة من المفاوضات الصعبة والمعقدة".

ورأت الرئاسة أن "الصيغة النهائية حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية، وذلك في توقيت مهم بالنسبة إلى اللبنانيين".

وأعربت الرئاسة اللبنانية عن أملها في أن يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم "في أقرب وقت ممكن".

وقد شكر عون الوسيط الأميركي والإدارة الأميركية على "الجهود التي بذلت من أجل التوصل إلى هذه الصيغة"، مضيفاً أنه "سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيداً للإعلان رسمياً عن الموقف الوطني الموحد".

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم، إن إسرائيل ولبنان توصلا إلى "اتفاق تاريخي" بخصوص ترسيم الحدود البحرية.

وأضاف "هذا اتفاق تاريخي سيعزز أمن إسرائيل، وسيضخ المليارات في اقتصادها وسيكفل استقرار حدودنا الشمالية".

وذكر لابيد في بيان أن الاتفاق سيعرض على مجلس الوزراء الأمني والحكومة يوم الأربعاء، للموافقة عليه قبل عرضه على البرلمان.

ويمكن لاتفاق بين الدولتين المتجاورتين اللتين لا تزالان رسمياً في حالة حرب أن يمثل خطوة كبيرة نحو إطلاق العنان لإنتاج الغاز البحري من الطرفين.

وتتوسط الولايات المتحدة منذ عامين بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى ترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات أمام التنقيب عن النفط والغاز.

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