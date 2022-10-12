جدة - نرمين السيد - وقال أندرونوف -فى تصريحات صحفية، إنه "حتى الآن لا تزال بولندا تتلقى النفط، وهذا يعنى أن لديهم القدرات المناسبة".
وكانت شركة "بيرن" البولندية لتشغيل خطوط الأنابيب قد أعلنت فى وقت سابق، أنها رصدت تسريبا فى الجزء المحلى من خط أنابيب النفط دروجبا على بعد 70 كيلومترا من مدينة بلوك بوسط بولندا، موضحة أن النفط يتم توريده إلى ألمانيا من خلال هذا الخط، وأنه فى الوقت الحالى سبب التسرب غير معروف، وأكدت أن الخط الثانى من خط الأنابيب بالإضافة إلى عناصر أخرى من البنية التحتية التابعة للشركة تعمل بشكل طبيعى كالمعتاد.
ويعتبر خط أنابيب دروجبا، الذى يعنى فى اللغة الروسية "الصداقة"، أحد أطول خطوط أنابيب النفط فى العالم، وبعد مغادرته الأراضى الروسية، يتفرع إلى خطين لجلب النفط الخام إلى نقاط بما فى ذلك بيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا والمجر والنمسا وألمانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: بولندا لا تزال تتلقى النفط عبر خط أنابيب دروجبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.