روسيا: بولندا لا تزال تتلقى النفط عبر خط أنابيب دروجبا

جدة - نرمين السيد - وقال أندرونوف -فى تصريحات صحفية، إنه "حتى الآن لا تزال بولندا تتلقى النفط، وهذا يعنى أن لديهم القدرات المناسبة".

وكانت شركة "بيرن" البولندية لتشغيل خطوط الأنابيب قد أعلنت فى وقت سابق، أنها رصدت تسريبا فى الجزء المحلى من خط أنابيب النفط دروجبا على بعد 70 كيلومترا من مدينة بلوك بوسط بولندا، موضحة أن النفط يتم توريده إلى ألمانيا من خلال هذا الخط، وأنه فى الوقت الحالى سبب التسرب غير معروف، وأكدت أن الخط الثانى من خط الأنابيب بالإضافة إلى عناصر أخرى من البنية التحتية التابعة للشركة تعمل بشكل طبيعى كالمعتاد.

ويعتبر خط أنابيب دروجبا، الذى يعنى فى اللغة الروسية "الصداقة"، أحد أطول خطوط أنابيب النفط فى العالم، وبعد مغادرته الأراضى الروسية، يتفرع إلى خطين لجلب النفط الخام إلى نقاط بما فى ذلك بيلاروسيا وأوكرانيا وبولندا والمجر والنمسا وألمانيا.