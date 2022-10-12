بوتين: حادث نورد ستريم يفيد أمريكا.. والغرب يطبع النقود لمواجهة أزمة الطاقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف بوتين، أن الأوروبيون يتحملون مسؤولية رفع أسعار الغاز والشراء من الولايات المتحدة بثلاثة أضعاف ثمنه، مشيرا إلى أن الأوروبيين يعملون على تخزين الحطب استعدادا لموسم الشتاء المقبل بعد ارتفاع أسعار الغاز.
وتابع بوتين بالقول، إن تراكم السياسات الخاطئة فى أوروبا هو سبب ما يحدث حاليا فى أزمة الطاقة، مضيفا أن الدول الناشئة ستعانى ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة بينما أوروبا تشترى بأسعار مرتفعة، مشيرا إلى أن الغرب يطبع المزيد من النقود لمواجهة أزمة الطاقة.
كما أعلن بوتين، أن روسيا ستعمل على توسيع النطاق الجغرافى لصادراتها من الغاز، مشيرا إلى أن محاولة تقييد أسعار الطاقة الروسية سيتسبب فى خسائر بقيمة 300 مليار دولار لأوروبا.
كذلك، أشاد بوتين، بقرار منظمة "أوبك بلس" قائلا "نأمل أن يكون مفيدا للمستهلكين والموردين".
وعن حادث تسرب الغاز من خطى "نورد ستريم"، قال بوتين، إن هذا الحادث "إرهاب دولى" يفيد الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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