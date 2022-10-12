الصومال: ارتفاع قتلى مليشيات الشباب بمحافظة هيران إلى 50 شخصا

جدة - نرمين السيد - أعلن قائد الجيش الصومالى العميد أدوا يوسف راجى، ارتفاع قتلى مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، اليوم الأربعاء، أثناء عملية عسكرية جرت فى منطقة يسومن بإقليم هيران، وسط البلاد، إلى 50 عنصرًا إرهابيًا.





وأشار راجى -فى تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصومالية- إلى أن القوات المسلحة تصدت لهجوم يائس ضد منطقة يسومن، وألحقت الإرهابيين خسائر فادحة، موضحا أن العمليات العسكرية ستتواصل حتى يتم تطهير الإرهابيين من كافة أرجاء البلاد. يذكر أن الجيش الصومالى قد أعلن فى وقت سابق اليوم، مقتل 20 عنصرا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى منطقة يسومن التابعة لمحافظة هيران وسط البلاد.

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