الكرملين: للإمارات دور مهم فى تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف - فى تصريحات اليوم الأربعاء - إن "رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أبلغ نظيره الروسى فلاديمير بوتين خلال مباحثاتهما الأخيرة بموقف الجانب الأوكرانى من عدد من القضايا".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين قدم معطفه لنظيره الإماراتى محمد بن زايد آل نهيان كإشارة اهتمام.

وردا على سؤال عما إذا الجانب الإماراتى قد أعاد المعطف، قال بيسكوف مازحا: "لا يمكننى الإجابة عن هذا السؤال، إنها علامة معينة على الاهتمام، تعكس بشكل كامل المزاج المتبادل للرئيسين".

وكان الرئيس الروسى قد شكر نظيره الإماراتى على جهود الوساطة فى حل القضايا الإنسانية، فى مستهل المحادثات التى جمعت الزعيمين فى بطرسبورج أمس الثلاثاء، والتى وصفها الكرملين بـ"الجوهرية".