العالم اليوم - أوبك تخفض توقعاتها للطلب على النفط بشكل حاد في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 02:20 مساءً - خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب على النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا و400 ألف برميل يوميا في عامي 2022 و2023 على التوالي، مرجعة ذلك بشكل أساسي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، واستراتيجية صفر كوفيد في الصين بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسية.

وتوقعت "أوبك" في تقرير سوق النفط لشهر أكتوبر أن ينمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا.

وتوقع التقرير أن ينمو الطلب على النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ1.4 مليون برميل يوميا خلال 2022، فيما من المتوقع أن ينمو الطلب في الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ1.3 مليون برميل يوميا

وخفضت أوبك توقعاتها لنمو المعروض من خارجها في 2022 بنحو 200 ألف برميل يوميا. كما أبقت على توقعات نمو الطلب على نفط أعضائها دون تغيير

وأظهر التقرير أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع بـ 618 ألف برميل يوميا في أغسطس مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط الليبي.

يذكر أن تحالف أوبك+ كان قد أعلن خفض سقف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من شهر نوفمبر المقبل حتى ديسمبر 2023 ، فيما يُعدّ أكبر خفض للإنتاج منذ تفشّي وباء كورونا.

كما أفاد بيان أوبك+ الأسبوع الماضي، بتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر.