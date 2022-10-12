العالم اليوم - بوتين: الهجوم على "نورد ستريم" عمل إرهابي دولي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 02:20 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة أمام منتدى أسبوع الطاقة الروسي، الأربعاء، إن التسريبات الكبيرة التي وقعت في خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم" التي تمتد من روسيا إلى أوروبا هي "عمل إرهابي دولي".

ووصف الرئيس الروسي الهجوم على خطي أنابيب "نورد ستريم" بأنه "سابقة خطيرة تهدد البنية التحتية للطاقة في أنحاء العالم".

وأضاف بوتين: "المسؤولون عن الهجوم على خطي أنابيب (نورد ستريم) يريدون تقويض الاستقرار السياسي في أوروبا".

وتابع: "المستفيد من تخريب خطي نورد ستريم واضح للجميع"، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية "مسؤولة عن ارتفاع أسعار الطاقة. الدول النامية ستدفع ثمنا أغلى للطاقة، كما أن الولايات المتحدة تقوم بتزويد دول أوروبا بالطاقة بأسعار غالية جدا".

وأكد على أن بلاده مستعدة "للوفاء بعقود توريد النفط والغاز وفق الشروط الموقعة عبر خط نورد ستريم 2"، لافتا إلى أن "إصلاح نورد ستريم ممكن ولكن في حال استمرار جدواه الاقتصادية وضمان أمنه".

واعتبر أن "النظام في أوكرانيا يمارس الإرهاب من خلال استهداف جسر القرم ومحطة زابوروجيا النووية".