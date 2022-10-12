بابا الفاتيكان يدين القصف الروسى للمدن الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن أمس الأول، أن قوات بلاده نفذت ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة وصواريخ طويلة المدى على البنية التحتية فى العاصمة كييف، فضلا عن عدة مدن أخرى مثل "لفيف" و"دنيبرو" و"ترنوبل"، فضلا عن "خاركيف" و"زابوريجيا".

وجدد بوتين اتهام أوكرانيا بتنفيذ الهجوم الذى استهدف يوم السبت الماضى، جسر القرم الذى يربط البر الروسى بشبه الجزيرة التى ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.