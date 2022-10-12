جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن أمس الأول، أن قوات بلاده نفذت ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة وصواريخ طويلة المدى على البنية التحتية فى العاصمة كييف، فضلا عن عدة مدن أخرى مثل "لفيف" و"دنيبرو" و"ترنوبل"، فضلا عن "خاركيف" و"زابوريجيا".
وجدد بوتين اتهام أوكرانيا بتنفيذ الهجوم الذى استهدف يوم السبت الماضى، جسر القرم الذى يربط البر الروسى بشبه الجزيرة التى ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بابا الفاتيكان يدين القصف الروسى للمدن الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.