تصريح جديد لـ بوتين بشأن تصدير الغاز لأوروبا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن الهجوم على خط أنابيب غاز "نورد ستريم" يهدد البنى التحتية للطاقة، مشيرا إلى أن استهداف خط أنابيب الغاز كان عملا إرهابيا هدفه حرمان قارة بأكملها من الطاقة.





وتابع بوتين، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية: مستعدون لإمداد أوروبا بالغاز بالكميات المحددة وفقا للعقود، مضيفا أن الولايات المتحدة تحاول السيطرة على أسواق الطاقة فى أوروبا. واستطرد بوتين بالقول، إن الولايات المتحدة تجبر الدول الأوروبية على شراء الطاقة بأسعار مرتفعة، مشيرا إلى أن أسعار الغاز ستتسبب فى خسائر كبيرة هذا العام. يُذكر أن الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" كانت قد أعلنت فى وقت سابق، وقوع حادث تسرب فى خط الأنابيب بمياه الدانمارك بالقرب من جزيرة "بورنهولم". كما أعلن مشغل خط أنابيب الغاز الروسى المتجه إلى ألمانيا شركة "نورد ستريم إيه جى" أن الأعطال التى حدثت فى ثلاثة خطوط لأنابيب الغاز البحرية لنظام "التيار الشمالى" فى آن واحد غير مسبوقة ومن المستحيل تقدير مدة تنفيذ الإصلاحات.

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