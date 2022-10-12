روسيا: نهدف لتعزيز سيادة الدول الإفريقية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الأمانة العامة لمنتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا أوليج أوزيروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا تهدف لتعزيز سيادة دول قارة إفريقيا فى مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة.





جاء ذلك فى كلمته خلال المنتدى الدولى الخامس لأسبوع الطاقة الروسي، قائلا إن "روسيا على عكس الدول الغربية لا تنظر إلى القارة الإفريقية باعتبارها قاعدة للمواد الخام". وأضاف الدبلوماسى الروسى "نعتقد أن مهمة روسيا والدول الإفريقية هى العمل على تعزيز السيادة الإفريقية فى مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة، وهو ما يعنى تشكيل منشآت مستقلة ليس فقط فيما يتعلق بإنتاج موارد الطاقة ولكن أيضا فى معالجتها بشكل محلى".

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