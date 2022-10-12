العالم اليوم - أسعار الوقود تدفع التضخم للارتفاع في الأردن خلال شهر سبتمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 01:21 مساءً - ارتفع معدل التضخم في الأردن لشهر سبتمبر الماضي بنسبة 5.39 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 5.36 بالمئة على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في تقرير، الأربعاء، إن الارتفاع في التضخم جاء نتيجة الزيادة في مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 33.30 بالمئة، والارتفاع في تكاليف النقل بنسبة 6.90 بالمئة، والإيجارات بنسبة 4.48 بالمئة، والثقافة والترفيه بنسبة 14.39 بالمئة، والصحة بنسبة 7.00 بالمئة.

وأوضحت الدائرة أن التضخم قد ارتفع في نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 4.02 بالمئة على أساس سنوي.

وأضافت أن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع التضخم خلال الربع الثالث كانت مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 22.37 بالمئة، النقل بنسبة 5.93 بالمئة، الإيجارات بنسبة 1.91 بالمئة، الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 8.35 بالمئة، والثقافة والترفيه بنسبة 8.84 بالمئة.

وكان التضخم في الأردن قد ارتفع بنسبة 5.36 بالمئة على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنسبة بلغت 5.34 بالمئة على أساس سنوي في شهر يوليو.

وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في بيان، الأحد، أن التضخم قد صعد في أغسطس نتيجة للارتفاع في تكاليف مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 31.59 بالمئة، وارتفاع تكاليف مجموعة الصحة بنسبة 6.97 بالمئة، والنقل بنسبة 6.89 بالمئة.