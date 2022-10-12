العالم اليوم - جارديم "مكتشف مبابي": مونديال 2022 سيخدم البرازيل والأرجنتين

انتم الان تتابعون خبر جارديم "مكتشف مبابي": مونديال 2022 سيخدم البرازيل والأرجنتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 01:21 مساءً - في حديث مع موقع "دوت الخليج"، أكد المدرب البرتغالي المخضرم ليوناردو جارديم، أن مونديال 2022 في قطر قد يخدم منتخبات أميركا الجنوبية بسبب الطقس.

واعتبر البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي والهلال السعودي سابقا، أن طقس في دول الخليج خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين، يخدم منتخبات أميركا الجنوبية المشاركة في كأس العالم قطر 2022، التي تلعب في أجواء متشابهة، على عكس المنتخبات الأوروبية التي تخوض مبارياتها خلال هذه الفترة في طقس شديد البرودة وتحت هطول الأمطار وأحيانا الثلوج.

وقال في تصريحات خاصة: "الطقس سيكون عاملا مهما في هذه النسخة من المونديال خاصة بالنسبة للمنتخبات الأوروبية حيث يكون الطقس باردا في نفس الفترة".

وأضاف أيضا: "ستكون نسخة مختلفة عن البطولات السابقة لكأس العالم، فهناك العديد من الظروف الجديدة والتي يمكن أن تسهم في حدوث مفاجآت ".

وتوقع جارديم الحاصل على جائزة أفضل مدرب في الدوري الفرنسي عام 2017 مع نادي ليون، أن منتخبات أميركا الجنوبية مؤهلة لتقديم أفضل عروضها في قطر 2022، وأمامها فرصة مواتية للظهور بمستويات جيدة.

أما بخصوص توقعاته للمنافسة في النسخة الجديدة من كأس العالم فقال: "أتوقع أن تواصل المنتخبات التي تعودت التواجد في الأدوار المتقدمة مثل ربع النهائي ونصف النهائي حضورها بقوة في المونديال المقبل لأنها قوى كروية قادرة على الوصول إلى أبعد المشوار".

وفيما يتعلق بالمشاركة السادسة للمنتخب السعودي في المونديال، أكد جارديم أنه يعرف إمكانيات أغلب اللاعبين في قائمة الأخضر بفضل عمله على رأس الجهاز الفني للهلال السعودي، وهو واثق في قدرة منتخب السعودية على تقديم عروض قوية، خاصة وأنه سيلعب في حضور جماهير غفيرة وأجواء إيجابية، مما يوفر كل عناصر النجاح والمنافسة بجدية على بطاقة العبور إلى الدور الثاني.

وتمنى أن يستمتع الجمهور خلال مونديال قطر 2022 بمستويات فنية جيدة ومباريات قوية من جميع المنتخبات.

يذكر أن جارديم لاقى نجاحا كبيرا مع موناكو الفرنسي في 2018، وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي من اكتشافاته، حيث عرفه عالم الكرة لأول مرة في قميص موناكو تحت إشراف جارديم.