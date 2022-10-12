جروسى: محطة زابوريجيا تفقد مصادر الطاقة للمرة الثانية خلال 5 أيام

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسى، أن محطة زابوريجيا النووية فى أوكرانيا فقدت مصادر الطاقة الخارجية اللازمة لتشغيل أنظمة الأمان الحيوية، وذلك للمرة الثانية فى غضون خمسة أيام، واصفا الأمر بـ"أنه تطور مقلق للغاية".





وقال جروسى - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء -"إن مراقبى الوكالة فى محطة زابوريجيا - أكبر منشأة للطاقة النووية فى أوروبا - أبلغوا عن انقطاع مصادر الطاقة الخارجية، وقالوا إن مولدات الديزل الاحتياطية تحافظ على معدات الأمن والسلامة النووية قيد التشغيل. وأضاف قائلا "هذا الفقدان المتكرر لمصادر الطاقة الخارجية يعد تطورا مقلقا للغاية، ويؤكد الحاجة الملحة لمنطقة حماية أمنية وأمان نووى حول الموقع".

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