حرب طويلة فى كييف.. الناتو يحذر روسيا من استخدام النووى

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال أمين عام حلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، إن "الحلف مستعد لحرب طويلة فى أوكرانيا"، مشيرا إلى أن تزويد كييف بأنظمة دفاع جوى أولوية قصوى للحلفاء.

وتابع ستولتنبرج، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، بأنه لم يحدث أى تغيير فى تموضع القوات الروسية نوويا، مضيفا أن موسكو ستواجه عواقب وخيمة إذا استخدمت أسلحة نووية.

كما أكد أن هجمات روسيا على البنية التحتية الأوكرانية جادة، وتوضح الحاجة لمزيد من الدفاعات الجوية إلى كييف.

جاء ذلك بعد وقوع عدة انفجارات ضخمة فى العاصمة الأوكرانية كييف، صباح الإثنين، بالقرب من مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.