جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال أمين عام حلف شمال الأطلسى "الناتو" ينس ستولتنبرج، إن "الحلف مستعد لحرب طويلة فى أوكرانيا"، مشيرا إلى أن تزويد كييف بأنظمة دفاع جوى أولوية قصوى للحلفاء.
وتابع ستولتنبرج، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، بأنه لم يحدث أى تغيير فى تموضع القوات الروسية نوويا، مضيفا أن موسكو ستواجه عواقب وخيمة إذا استخدمت أسلحة نووية.
كما أكد أن هجمات روسيا على البنية التحتية الأوكرانية جادة، وتوضح الحاجة لمزيد من الدفاعات الجوية إلى كييف.
جاء ذلك بعد وقوع عدة انفجارات ضخمة فى العاصمة الأوكرانية كييف، صباح الإثنين، بالقرب من مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حرب طويلة فى كييف.. الناتو يحذر روسيا من استخدام النووى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.