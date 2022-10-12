العالم اليوم - أوكرانيا تستعيد 5 نقاط في خيرسون.. ومحطة زابوريجيا بلا تيار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 12:22 مساءً - استعادت أوكرانيا السيطرة على 5 مجمعات سكنية في إقليم خيرسون جنوبي البلاد، بحسب قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية.

وسيطرت كييف على مجمعات نوفوفاسيليفكا ونوفوهريفكا ونوفا كاميانكا وتريفونيفكا وشيرفون في منطقة بريسلاف اعتبارا من 11 أكتوبر، وفقا لما ذكره فلاديسلاف نازاروف، المتحدث باسم قيادة العمليات الجنوبية.

وتقع هذه المجمعات في إحدى المناطق الأربع التي ضمتها روسيا مؤخرا.

من جانب آخر، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن محطة نووية أوكرانية محاطة بقوات روسية فقدت كل الطاقة الخارجية اللازمة لأنظمة الأمان الحيوية للمرة الثانية في غضون 5 أيام.

وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن مراقبي الوكالة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية أبلغوا عن الانقطاع وقالوا إن مولدات الديزل الاحتياطية تحافظ على معدات الأمن والسلامة النووية قيد التشغيل.

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