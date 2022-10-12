الكرملين: المحادثات بين بوتين ورئيس الإمارات كانت موضوعية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 11:31 صباحاً - وصف الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، المحادثات التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان أمس الثلاثاء في سان بطرسبورغ بالموضوعية.

وقال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الأربعاء: "تعرفون أنه جرت أمس الثلاثاء محادثات موضوعية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وأضاف أنه تم خلال هذه المحادثات بحث مفصل للعلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم تأكيد تسجيل نمو سريع لحجم العلاقات التجارية والاقتصادية.

وتابع: "عبر الجانبان عن ارتياحهما المتبادل من ذلك".

هذا وأفاد بيسكوف بأن "الرئيس بوتين أطلع نظيره الإماراتي بشكل مفصل على الوضع الحالي في محطة زابوروجيه النووية"، مشيرا إلى أن دولة الإمارات عبرت، سابقا، أكثر من مرة عن قلقها من "الخطر المحتمل الذي يكمن هناك بسبب القصف المستمر للمحطة".

قام رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، أمس الثلاثاء، بأول زيارة له إلى روسيا منذ تعيينه بمنصب رئيس دولة الإمارات في مايو الماضي.