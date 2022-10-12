الحكومة الفرنسية تطالب عمال مصافى النفط بإنهاء الإضراب

جدة - نرمين السيد - أصدرت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أمرا إلى عمال واحدة من مصافى النفط المتوقفة للعودة إلى العمل وإنهاء الإضراب، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وتواجه أكثر من 20 % من محطات الوقود الفرنسية مشكلات فى الإمدادات فى مطلع الأسبوع، بعدما تسببت الإضرابات فى تعطيل العمليات فى أربع من مصافى التكرير الرئيسية فى البلاد. ويطالب العمال برواتب أعلى لمساعدتهم على مواجهة التضخم المتفاقم. من جانبها أبدت شركة "توتال إنرجى" إشارة لحل أزمة الوقود فى فرنسا، إذ دعت إلى إجراء مفاوضات مبكرة مع ممثلى النقابات العمالية حول ملف الأجور.

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