تحطم طائرة تابعة للبحرية الهندية قبالة سواحل ولاية جاوا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت البحرية - فى بيان نقلته قناة "إن دى تى في" الهندية - أن الطائرة من طراز "أم أى جى-29 كيه" تحطمت بسبب حدوث عطل فنى، فيما تمكن الطيار من القفز بسلام، وتم إنقاذه فى عملية بحث وإنقاذ سريعة.

وقد تم فتح تحقيق فى سبب تحطم الطائرة، فيما يعد هذا الحادث الرابع الذى يقع لطائرة من طراز "أم أى جي-29 كيه" منذ العام 2019.