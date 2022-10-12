جدة - نرمين السيد - وأوضحت البحرية - فى بيان نقلته قناة "إن دى تى في" الهندية - أن الطائرة من طراز "أم أى جى-29 كيه" تحطمت بسبب حدوث عطل فنى، فيما تمكن الطيار من القفز بسلام، وتم إنقاذه فى عملية بحث وإنقاذ سريعة.
وقد تم فتح تحقيق فى سبب تحطم الطائرة، فيما يعد هذا الحادث الرابع الذى يقع لطائرة من طراز "أم أى جي-29 كيه" منذ العام 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحطم طائرة تابعة للبحرية الهندية قبالة سواحل ولاية جاوا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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