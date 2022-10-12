عاجل- أوكرانيا تتلقى أول نظام دفاعى مضاد للطائرات من ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وأكدت ألمانيا، أن إطلاق الصواريخ مجددًا على كييف والعديد من المدن الأخرى أظهر مدى أهمية تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوى بسرعة.
يشار إلى أن ألمانيا كانت قد أعلنت فى وقت سابق، بأن الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المُسيرة ترهب السكان المدنيين على وجه الخصوص، لهذا السبب نقدم الدعم خصوصا بأسلحة دفاع جوى.
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