الاتحاد الأوروبى يرحب باتفاق لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية

جدة - نرمين السيد - رحب الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء، بالإعلان عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم حدودهما البحرية، وأثنى على "الروح البناءة لإسرائيل ولبنان" فى هذا المسعى وكذلك على دور الولايات المتحدة فى المفاوضات.





وجاء فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الإلكترونى قبل قليل، أن الاتفاق الذى توصل إليه الطرفان يُشكل علامة فارقة مهمة وسيسهم تنفيذه فى استقرار وازدهار لبنان وإسرائيل وكذلك فى المنطقة الأوسع، ونشجع الأطراف على مواصلة المشاركة البناءة، بما فى ذلك التعاون والتنمية فى مجال الطاقة على الصعيد الإقليمى، هذا أمر ضرورى فى أوقات تتزايد فيه تحديات الأمن الدولى وأزمة الطاقة العالمية.

وأضاف البيان: أن الاتحاد الأوروبى على استعداد لمواصلة تطوير شراكاته مع كل من إسرائيل ولبنان ودعم الجهود الرامية إلى التعاون الإقليمى لصالح الجميع.

وكان لبنان أعلن فى وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أنه "حصل على كامل حقوقه" فى الاتفاق الذى تمّت صياغته بوساطة أمريكية، لترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل، وفق ما جاء على لسان نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب.