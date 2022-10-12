الكرملين: ليس هناك موجة تعبئة جديدة فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الكرملين، فى تصريحات أوردتها قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أنه ليس هناك موجة تعبئة جديدة فى روسيا.

وحول إمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى جو بايدن، أكد الكرملين، أنه لا مبادرات حالية من روسيا أو الولايات المتحدة.

يشار إلى أنه فى 21 سبتمبر الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عملية تعبئة جزئية للجيش الروسى، مؤكدا أن "أهداف العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا لم تتغير وأن النظام فى كييف هو من بدأ هذه الحرب".