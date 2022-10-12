العالم اليوم - أوكرانيا: روسيا قصفت نحو 30 بالمئة من البنية التحتية للطاقة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 11:24 صباحاً - قال وزير الطاقة الأوكراني، هيرمان هالوشينكو، إن روسيا قصفت نحو 30 بالمئة من البنية التحتية للطاقة بالبلاد خلال هجماتها الصاروخية يومي الاثنين والثلاثاء.

وأضاف هالوشينكو في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن"، الثلاثاء، إنه يوجه رسالة إلى شركاء أوكرانيا قائلا "إننا بحاجة لحماية الأجواء"، مؤكدا أن روسيا تستهين بالقواعد الدولية.

وأضاف أن الجانب الروسي "لا يبالي بأي نوع من الاتفاقيات أو المعاهدات"، حسب تعبيره.

وحثت أوكرانيا المدنيين الثلاثاء على عدم استخدام الأجهزة المنزلية مثل الأفران والغسالات لتوفير الكهرباء، إذ يتعرض الملايين لانقطاعات في التيار الكهربائي بعد أوسع هجوم روسي على شبكة الطاقة منذ اندلاع الحرب.

وتصف موسكو أعمالها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة"، وقد اندلعت في شهر فبراير الماضي.

كما تتهم موسكو الغرب بتصعيد الصراع وإطالة أمده من خلال تقديمه الدعم لكييف.

وقامت القوات الروسية صباح الاثنين بقصف عدة مدن أوكرانية بما فيها العاصمة كييف، كرد على تفجير جسر كيرتش بشبه جزيرة القرم، الذي وقع السبت، وتتهم موسكو كييف بالضلوع في تدبيره.

وقال متحدث باسم خدمة الطوارئ الأوكرانية في تصريحات صحفية إن قتلى وجرحى سقطوا من جراء القصف على كييف.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة في حملة القصف التي شنتها على جميع أنحاء أوكرانيا، مشيرا إلى استخدام الجيش الروسي لعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة في الهجمات.