"واللا": الوسيط الأمريكي سلّم لبنان وإسرائيل الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 11:11 صباحاً - دوت الخليج :- كشف مسؤول أمريكي يوم الاثنين، أن الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، سلم البلدين الصيغة النهائية للاتفاق.

وأكد موقع "واللا" العبري نقلا عن المسؤول الأمريكي قوله، إن "الوسيط آموس هوكشتاين أرسل إلى إسرائيل ولبنان، الصيغة النهائية لاتفاق الحدود البحرية".

وأشار إلى أنها "نسخة معدلة بعد بعض التغييرات التي أعقبت تعثر المفاوضات قبل أيام، بسبب رفض إسرائيل قبول التعديلات اللبنانية".

وصرح المسؤول الأمريكي قائلا: "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق".

وبدورها نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مسؤولين ​إسرائيل​يين، قولهم بأن "​لبنان​ تراجع عن التعديلات الجوهرية التي رفضتها إسرائيل في اتفاقية ​ترسيم الحدود​ البحرية".

وبدوره كشف مصدر رسمي لبناني ان لبنان لم يتسلم حتى الآن العرض الأمريكي النهائي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية .

والأحد، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون تلقى اتصالا من آموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين إسرائيل ولبنان، وأطلع الرئيس على النتائج الأخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية.

وأكد الوسيط الأمريكي أن جولات النقاش ختمت وتم تحديد الملاحظات.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام عبرية