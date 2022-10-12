الصين تؤكد التمسك بسياساتها الصارمة لمكافحة كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 10:32 صباحاً - أكدت الجريدة الرسمية للحزب الشيوعي الصيني، أن الصين ستواصل التمسك بسياساتها المتعلقة بكوفيد-19 للتصدي للسلالات الجديدة من فيروس كورونا وما قد تنطوي عليه من مخاطر، مما يطيح بأي آمال لتخفيف القيود على المدى القريب.

وجاء في مقال نشرته صحيفة “الشعب” اليومية، اليوم الأربعاء: “الاستلقاء دون فعل شيء أمر غير مناسب، إذ يستحيل معه الانتصار في المعركة ضد كورونا”، مستخدما لفظ الاستلقاء الذي يعني في الصين الراحة وعدم العمل.

وتكافح الصين للسيطرة على موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا بعد عطلة العيد الوطني (الأسبوع الذهبي) هذا الشهر وظهور متحورات فرعية لأوميكرون من بينها المتحور بي.إف.7 شديد الانتشار، وذلك قبل أيام من مؤتمر رئيسي للحزب من المتوقع أن يمدد فيه الرئيس شي جين بينغ قيادته.

وشددت بعض المدن الكبرى، ومن بينها شنغهاي، الإجراءات الوقائية مثل مطالبة السكان بإجراء اختبارات الكشف عن كورونا بشكل متكرر بصورة أكبر. وعرضت مدينة في جنوب غرب الصين مكافآت نقدية للمقيمين الذين يبلغون عن أفراد يحاولون إخفاء تاريخ سفرهم.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 1890 حالة إصابة بفيروس كورونا في 11 أكتوبر تشرين الأول، مقابل 2089 في اليوم السابق.

ورغم العدد القليل للحالات في الصين مقارنة ببقية العالم، والتداعيات التي خلفتها عمليات الإغلاق والقيود ذات الصلة بكورونا على الاقتصاد والسكان، فقد حثت الصين شعبها على تقبل هذه الإجراءات.

وجاء في مقال صحيفة الشعب: “فقط من خلال الإصرار على التطهير الديناميكي (للحالات فور ظهورها) يمكن تجنب الخسائر الفادحة التي قد تنتح عن خروج الوباء عن السيطرة”.

وأوضحت أنه “بمجرد تخفيف إجراءات الوقاية من الوباء، سيصاب عدد كبير من الأشخاص خلال فترة زمنية قصيرة، وستكثر حالات الإصابة الحادة والوفيات، مما سيمثل عبئا على الموارد الطبية”.

وخفض صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2022 و2023 إلى 3.2 بالمئة و4.4 بالمئة على التوالي، وأشار إلى أن عمليات الإغلاق المتكررة أثرت سلبا على الاقتصاد.