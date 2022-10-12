عاجل- أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على 5 بلدات فى خيرسون

جدة - نرمين السيد - يذكر أنه خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الماضى، أجرت دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا استفتاءات اختارت خلالها غالبية الناخبين الانضمام إلى روسيا. ووقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ورؤساء تلك الأقاليم معاهدات بشأن انضمامهم إلى روسيا، بينما دعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، العالم إلى الرد بقوة على قرار موسكو بشأن ضم بعض المناطق الأوكرانية.

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