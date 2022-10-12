جدة - نرمين السيد - وكانت عدة انفجارات ضخمة قد وقعت فى العاصمة الأوكرانية كييف، صباح الإثنين، بالقرب من مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
بينما تعهدت وزارة الدفاع الأوكرانية بالرد على الهجمات الروسية، كما اتهم الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، روسيا بمحاولة محو بلاده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- روسيا تحبط محاولتى هجوم تخريبيتين دبرتهما أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.