عاجل- روسيا تحبط محاولتى هجوم تخريبيتين دبرتهما أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت عدة انفجارات ضخمة قد وقعت فى العاصمة الأوكرانية كييف، صباح الإثنين، بالقرب من مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

بينما تعهدت وزارة الدفاع الأوكرانية بالرد على الهجمات الروسية، كما اتهم الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى، روسيا بمحاولة محو بلاده.