العالم اليوم - GFH تستحوذ على محفظة عيادات طبية أميركية بـ 400 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 10:25 صباحاً - اشترت مجموعة جي.إف.إتش الاستثمارية ومقرها البحرين، ثاني محفظة عيادات طبية لها في الولايات المتحدة في صفقة تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار.

وقالت المجموعة في بيان إن المحفظة تتكون من 11 أصلا في ولايات كاليفورنيا وتكساس وماريلاند ولويزيانا.

وأضافت أن المحفظة يشغلها "كبار المستأجرين ذوي الجدارة الائتمانية الحائزين على درجة استثمارية"، ومن بينها بايلور سكوت آند وايت ومركز العلوم الصحية لجامعة تكساس وجامعة تكساس للتكنولوجيا وميموريال هيرمان وتيدال هيلث.

وأشارت إلى أن هذا الاستثمار يعتمد على شراكة مع منصة (بيج سكاي ميديكال)، مضيفة أن الشركتين توليان اهتماما كبيرا بالاستثمار في "القطاع الطبي الذي يشهد طلبا عاليا ويقاوم التراجع".

وقالت مجموعة جي.إف.إتش إن لديها الآن محفظة من الأصول في قطاع مباني المكاتب الطبية بالولايات المتحدة بقيمة مليار دولار تقريبا.