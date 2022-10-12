الهند ترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - أرسلت الهند الثلاثاء، شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان؛ تشمل أدوية أساسية ومواد طبية.

وأوضحت وزارة الشئون الخارجية الهندية، في بيان نقلته قناة "إن دي تي في" الهندية، أن هذه المساعدة تأتي استمرارا للعلاقة الخاصة التي تربط بين الهند وشعب أفغانستان، وتلبية للنداءات العاجلة التي وجهتها الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان.

وأشار البيان إلى أن هذه الشحنة رقم 13 التي ترسلها الهند إلى أفغانستان؛ حيث قامت خلال الأشهر القليلة الماضية بإرسال 45 طنا من الأدوية الأساسية المنقذة للحياة، وأدوية السل، و500 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، والمواد الطبية والجراحية، فيما تم تسليم الشحنات إلى سلطات مستشفى "إنديرا غاندي" للأطفال في كابول.

وتسعى الهند إلى تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد.