عاجل- الاستخبارات الروسية توقف ثمانية مشتبه بهم فى تفجير جسر القرم

جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات الروسية، تم احتجاز 5 روس و3 من أوكرانيا وأرمينيا لصلتهم بالتفجير، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أعلن أنه تم تنفيذ ضربة مركزة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على عدد من الأهداف الأوكرانية ردا على انفجار القرم.

يشار إلى أن بوتين، قد اتهم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذى استهدف جسر كيرتش، الرابط بين البر الروسى وشبه جزيرة القرم، بشاحنة مفخخة، واصفًا الحادث بأنه "عمل إرهابى" يستهدف البنية التحتية لدولة روسيا الاتحادية.