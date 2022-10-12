بايدن: بوتين أخطأ بالهجوم على أوكرانيا.. والركود الاقتصادى وارد

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن -فى تصريحات اليوم الأربعاء- أنه لا أعتقد أن بوتين سيستخدم أسلحة نووية لكن التلويح بذلك عمل غير مسؤول.
وأوضح بايدن أنه من الممكن أن تشهد الولايات المتحدة "ركودًا اقتصاديًا طفيفًا جدًا".
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