بايدن: بوتين أخطأ بالهجوم على أوكرانيا.. والركود الاقتصادى وارد

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن -فى تصريحات اليوم الأربعاء- أنه لا أعتقد أن بوتين سيستخدم أسلحة نووية لكن التلويح بذلك عمل غير مسؤول.

وأوضح بايدن أنه من الممكن أن تشهد الولايات المتحدة "ركودًا اقتصاديًا طفيفًا جدًا".