العالم اليوم - الحفر العربية تعتزم جمع أكثر من 700 مليون دولار في طرح أولي

انتم الان تتابعون خبر الحفر العربية تعتزم جمع أكثر من 700 مليون دولار في طرح أولي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - حددت شركة الحفر العربية في السعودية سعر طرحها العام الأولي عند 100 ريال للسهم، مما يعني أن قيمة الطرح ستصل إلى 2.67 مليار ريال (710.58 مليون دولار)، بحسب بيان للشركة.

والسعر النهائي هو الحد الأقصى للنطاق السعري المعلن الشهر الماضي، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تصل إلى 8.9 مليار ريال.

وقالت شركة الحفر العربية السعودية، التي تدير 45 منصة حفر وتعمل في مجال خدمات آبار النفط منذ عام 1964، في بيان إنها ستبيع حصة 30 بالمئة من الشركة وتلقت طلبات بقيمة 162 مليار ريال من مؤسسات استثمارية.

والصفقة هي الأحدث في سلسلة من الاكتتابات العامة في الخليج والتي استمرت هذا العام بلا هوادة رغم اتجاهات السوق العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي غسان مرداد في البيان‭‭ ‬‬إن المستثمرين العالميين باتوا يدركون الدور المهم والمتكامل الذي تلعبه الشركة وستواصل لعبه في عملية إنتاج النفط والغاز في المملكة.

وأضاف أن الطلب على خدمات الشركة لا يزال مرتفعا، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار السلع والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية الحالية، مشيرا إلى أن الشركة تخطط للتوسع أكثر في دول الخليج العربية.

ويتكون الاكتتاب من طرح أولي بنسبة 10.11 بالمئة من شركة الحفر العربية، وهي حصة تبلغ تسعة ملايين سهم جديد، وطرح ثانوي بنسبة 19.89 بالمئة من إجمالي رأس مال الشركة المساهم به، وهي حصة تبلغ 17.7 مليون سهم قائم، مملوكة لشركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) وشركة شلمبرغير.

وسيفتح باب الاكتتاب في 18 أكتوبر، وسيغلق في اليوم التالي. وسيتم الإعلان عن التوزيع النهائي للأسهم في 25 أكتوبر وسيتم تحديد اليوم الأول للتداول في وقت لاحق.

وتم تعيين إتش.إس.بي.سي السعودية وغولدمان ساكس السعودية وشركة الأهلي المالية لتقديم المشورة المالية وإدارة الاكتتاب.