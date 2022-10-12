العالم اليوم - خربت 100 إطار سيارة.. سيدة تفصح عن دوافع سلوكها "الغريب"

انتم الان تتابعون خبر خربت 100 إطار سيارة.. سيدة تفصح عن دوافع سلوكها "الغريب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - كشفت سيدة بريطانية تبلغ من العمر 62 عاما، سبب قيامها بتخريب وتفريغ إطارات حوالي 100 سيارة دفع رباعي في الشهر الماضي.

وقالت العضوة والناشطة في مجموعة The Tire Extinguishers البيئية، لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إنها تشعر "بالغضب" من سائقي المركبات "المدمرة للمناخ"، لافتة إلى أنها وتريد تجنيد "جيش من النساء" للانضمام إلى احتجاجها.

وذكرت السيدة التي طلبت أن تُدعى آنا، أنها تستهدف سيارات الدفع الرباعي في غرب لندن أثناء عودتها من العمل بالدراجة إلى المنزل، مشيرة إلى أنها قامت بتفريغ إطارات 16 مركبة في إحدى الأمسيات.

وأكدت آنا أنها مستعدة لقضاء بعض الوقت في السجن بسبب قضيتها، ولن تتوقف إلا إذا اتخذت الحكومة إجراءات ضد سيارات الدفع الرباعي، بما في ذلك حظر الإعلانات عن تلك الفئة من المركبات.

وعن مبرراتها، قالت آنا: "تتسبب هذه السيارات بتلوث كبير يؤثر علينا، كما أن سائقيها يرهبون راكبي الدراجات والمشاة".

وأضافت: "لا أشعر بالخجل مما أقوم به. هدفي جذب الانتباه لخطورة وأضرار سيارات الدفع الرباعي على البيئة والمناخ، واستهلاكها الكبير من الوقود".