الأمن الروسى يلقى القبض على 8 أشخاص متورطين بالهجوم على جسر القرم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 08:27 صباحاً - ألقى الأمن الفيدرالى الروسى القبض على 8 أشخاص متورطين بالهجوم الإرهابى على جسر القرم، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتهم الأجهزة الاستخباراتية الأوكرانية بالوقوف وراء تفجير جسر القرم.

وقال الرئيس الروسى بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية "إن الأجهزة الاستخباراتية الأوكرانية هي من نفذ عملية تفجير جسر القرم.

وأضاف أن العمل الإرهابي، الذى استهدف جسر القرم، كان يهدف إلى تدمير البنية التحتية للبلاد".

من جانبها، أعلنت لجنة التحقيقات الروسية أن أوكرانيا مسئولة عن تدبير العمل الإرهابي على جسر القرم.