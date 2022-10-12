روسيا وفنزويلا تدينان استخدام التدابير القسرية للتدخل فى شؤون الدول

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف مع نظيره الفنزويلى كارلوس فاريا سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، وتنامى الحوار السياسى والتعاون العملى بما يتماشى مع علاقات الشراكة الاستراتيجية.





ونقلت وكالة أنباء نوفوستى الروسية عن بيان الخارجية الروسية أن "الجانب الروسى قدم خلال اللقاء الإيضاحات اللازمة فيما يتعلق بقبول انضمام مناطق جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك، ومقاطعتى خيرسون وزابوريجيا إلى روسيا الاتحادية بما يتماشى مع حق هذه المناطق فى تقرير المصير". كما أعرب الجانبان خلال اللقاء عن إدانتهما الشديدة للتدابير القسرية غير القانونية أحادية الجانب التى تستخدم كأداة للتدخل فى شؤون الدول ذات السيادة .. فيما أكد الجانب الروسى دعمه لجهود السلطات البوليفارية فى تعزيز الاستقرار السياسى والاقتصادى فى البلاد".

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