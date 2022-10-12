العالم اليوم - روسيا تكشف "العقل المدبر" لهجوم جسر القرم.. والمتواطئين

انتم الان تتابعون خبر روسيا تكشف "العقل المدبر" لهجوم جسر القرم.. والمتواطئين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 08:20 صباحاً - كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الأربعاء: أن منظم الهجوم على جسر القرم هو رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف.

وجاء في التقرير جهاز الأمن الفيدرالي بالتعاون مع لجنة التحقيق التي تمّ تشكيلها، أنه "تمّ إثبات أن منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم كان مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، ورئيسها كيريل بودانوف، والموظفون والوكلاء".

كما حدد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي 12 شخصا من "المتواطئين في التحضير للهجوم الإرهابي على جسر القرم، تم اعتقال 8 منهم".

وأشار التقرير إلى أنه "تم اعتقال 5 مواطنين من روسيا و3 مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا، شاركوا في الإعداد للجريمة".

وبحسب الجهاز، فإن القنبلة التي استخدمت في الهجوم كانت مموهة في لفائف وتم إرسال المتفجرات من أوديسا عبر بلغاريا وجورجيا وأرمينيا.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية لجسر كريتش الذي دمر جزئيا بجانب مرافق البنية التحتية التي تزود شبه جزيرة القرم بالكهرباء والغاز الطبيعي، كما أمر بتشكيل لجنة للتحقيق بعد الانفجار الذي استهدف الجسر.

ومساء الأحد، اتهم الرئيس الروسي أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذي ألحق اضرارا السبت بجسر القرم، واصفا ما حدث بأنه "عمل إرهابي" ضد منشأة رئيسية في البنى التحتية.