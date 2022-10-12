انتخاب الجزائر عضوا فى مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، فى بيان، أنه تم انتخاب الجزائر كعضو فى مجلس حقوق الإنسان بـ الأمم المتحدة خلال الفترة من 2023-2025، وذلك تقديرا لدورها كدولة محورية فى المنطقة، واهتمامها بتعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان فى العالم.

وبحسب البيان، حصلت الجزائر على مجموع أصوات يقدر بـ 178 صوتا فى هذه الانتخابات، والتى شهدت أيضا انضمام 14 دولة جديدة إلى هذه الهيئة الأممية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فى العالم، والتعامل مع حالات انتهاكات حقوق الإنسان وصياغة توصيات بشأنها.

وأضاف البيان أن انضمام الجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان، اعتبارا من مطلع يناير المقبل للمرة الثالثة منذ إنشاء هذه الهيئة عام 2006، سيعزز من ترشيحها لمقعد غير دائم فى مجلس الأمن للفترة 2024-2025، والتى ستجرى انتخاباتها فى يونيو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان يتكون من 47 عضوا؛ يتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات، وفقا لتوزيع جغرافى يمنح 13 مقعدا للدول الإفريقية، و13 مقعدا أيضا لدول آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب 8 مقاعد لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبى، و7 مقاعد لدول غرب أوروبا، ودول أخرى، بينما تحظى دول أوروبا الشرقية بستة مقاعد.