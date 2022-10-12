الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الدول الأكثر فقرا

جدة - نرمين السيد - وحذرت الدراسة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، من أنه بدون اتخاذ هذه التدابير العاجلة سيرتفع معدل الفقر وسيؤثر سلبيا على الاستثمارات المطلوبة بإلحاح فى ظل مواجهة التحديات المناخية.
وسلطت الدراسة الضوء على الآثار المترتبة على استجابات الحكومات للأزمة الاقتصادية الأخيرة والتأثيرات المحتملة.
وأشارت إلى أن الدول الغنية لديها الموارد اللازمة لإنهاء أزمة الديون، مضيفة أن إعادة الهيكلة الإيجابية للديون من العوامل الحيوية التى تضمن حصول الدول النامية على موارد مالية كافية لإحراز تقدم فى التنمية المستدامة.
ونوهت إلى أن هناك حاجة ماسة لمصادر تمويل جديدة للاستثمار بغرض التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
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