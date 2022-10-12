مخيم شعفاط يعلن العصيان.. ورئيس وزراء فلسطين يدعو العالم لفك الحصار

جدة - نرمين السيد - أعلن سكان مخيم شعفاط الواقع فى شمال شرق القدس المحتلة، الليلة، العصيان، فى وجه الحصار وسياسة الانتقام الجماعى التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى بحق سكان المخيم، منذ أن نفذ فلسطينى هجومًا أسفر عن مقتل مُجندة إسرائيلية قبل ثلاثة أيام.





وقال سكان المخيم، فى بيان صحفى، إن عماله الذين يُقدرون بعشرات الآلاف لن يتوجهوا لعملهم، وسيتوقف التعليم لآلاف الطلبة، وستغلق المحال التجارية بشكل كامل غدا، فيما سيتم تنظيم وقفات احتجاجية فى المخيم.

ويخضع ما يزيد على أكثر من 140 ألف مقدسى لحصار وإغلاق فى أعقاب عملية إطلاق نار وقعت عند حاجز المخيم يوم "السبت" الماضى وأسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية.

ومنذ العملية، يتعرض المخيم لحصار وغلق وتجرى مداهمات للبيوت واعتقالات، ما أدى إلى مواجهات شبه مستمرة بين سكان المخيم وقوات الاحتلال التى تقول إنها تبحث عن مُنفذ العملية.

من جانبه، دعا رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية، إلى ضرورة حشد الجهود الدولية، للعمل على فك الحصار الذى تفرضه سلطات الاحتلال منذ أيام على مخيم شعفاط وطالب الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولى، بالدخول إلى المخيم، والاطلاع على حجم المعاناة التى يكابدها اللاجئون فيه، والعمل على السماح لهم بمغادرة المخيم والدخول إليه بحرية.