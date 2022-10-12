رئيس الإمارات يبحث مع نظيره الروسى عدة ملفات مهمة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين فى مدينة سانت بطرسبورج مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وما يتعلق بموقف الجانب الأوكرانى حول عدد من القضايا، والتطرق إلى إمكانية استمرار الحوار بين روسيا وأوكرانيا.





وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين أشارا خلال لقائهما إلى أن مستوى هذه العلاقات يشهد نموًا متسارعًا، معربان عن ارتياحهما لهذا النمو المتواصل فى علاقات التعاون بين البلدين. وخلال اللقاء تطرق الرئيس الروسى إلى الوضع فى محطة زابوريجيا النووية والجهود التى يتخذها الجانب الروسى من أجل ضمان سلامة الأمن النووى، فيما أعرب الشيخ محمد بن زايد عن متابعة دولة الإمارات الوضع بشأن المحطة. وأعرب الرئيس الروسى عن تقدير بلاده لجهود دولة الإمارات ودورها فى عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا وتأكيد استعدادها لمواصلة جهود الوساطة، فيما أكد الرئيس الروسى من جانبه أن روسيا مهتمة باستمرارية جهود الوساطة.

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