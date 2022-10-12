15 مليار دولار حجم خسائر أمريكا بسبب أعاصير 2022

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة، فى بيان، أن إعصار إيان، الذى ضرب فلوريدا الشهر الماضى، ودمر مناطق عديدة فى طريقه إلى ولايتى كارولينا الشمالية والجنوبية، كان الأحدث فى سلسلة من هذه الأعاصير التى ضربت الولايات المتحدة هذا العام.
وأوضح تقرير أعده المراكز الوطنية للمعلومات البيئية التابعة للهيئة، وفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية، أن هذا الإعصار المدمر كان واحدا من بين ست كوارث جديدة وباهظة التكلفة على الولايات المتحدة منذ يونيو من العام الماضى.
ونوه التقرير إلى أن هذا يجعل عام 2022 هو العام الثامن على التوالى الذى يشهد 10 أو أكثر من الكوارث المناخية والجوية التى تكلف الميزانية الأمريكية أكثر من مليار دولار لكل منها.
وإلى جانب إعصار إيان كان هناك إعصار فيونا الذى ضرب بورتوريكو فى منتصف سبتمبر الماضى إلى جانب عاصفتين شديدتين أخريين خلال صيف العام الجارى فضلا عن حرائق الغابات فى الغرب والفيضانات فى يوليو فى كنتاكى وميزورى.
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