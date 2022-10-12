حركة فتح تؤكد دعمها لـ المقاومة الشعبية وتدعو للتلاحم ضد الاحتلال

جدة - نرمين السيد - أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح"، دعمها التام للمقاومة الشعبية فى كل مكان رفضًا للاحتلال وحربه المستمرة والمتصاعدة على الأرض الفلسطينية الأبية.





واعتبرت الحركة، فى بيان صحفى، معركة الأقصى وجنين ونابلس وشعفاط وعناتا وكل مربعات المواجهة معركة الكل الفلسطينى، موجهة التحية لجموع الفلسطينيين فى صمودهم وثباتهم فى وجه الاحتلال الإسرائيلى، ورفضها لسياسة القتل والعدوان المُستمر على المسجد الأقصى والأماكن المُقدسة قاطبة وكل فلسطين بمدنها وقراها ومخيماتها، والذى تتحمل حكومة الاحتلال وجيشه ومستوطنيه المسؤولية الكاملة عنه. وعبرت اللجنة المركزية عن دعمها الكامل لسكان مخيم "شعفاط" وعناتا والمناطق المجاورة فى إعلانهم العصيان الليلة ورفضهم لسياسات الاحتلال الظالم، ودعت أبناء الشعب الفلسطينى وفصائله ومكوناته قاطبة للتلاحم والتكامل فى مواجهة المحتل وصد محاولاته تدنيس الأرض الفلسطينية.

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