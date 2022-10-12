روسيا تباشر التحقيق في اعتداء تعرضت له سفارتها في ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وجه رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين ببدء التحقيق بالتنسيق مع وزارة الخارجية الروسية لدى ألمانيا، فى ملابسات الاعتداء الذي استهدف مبنى السفارة الروسية فى برلين.





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