جوتيريش يشيد بالشراكة الفريدة بين بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفقا لبيان صدر عن المنظمة الدولية، بينما عقد مجلس الأمن الدولى جلسة الثلاثاء حول التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى، بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى العشرين لتأسيس الاتحاد.
وأضاف جوتيريش أن القادة الأفارقة تعهدوا فى عام 2002، مع تأسيس الاتحاد، بالعمل معا لمنع الصراع وتعزيز السلام والتنمية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف أنه هؤلاء القادة قرروا التعلم من الماضى وألهموا العالم من خلال إنشاء هذا الاتحاد الإفريقى ليقوم على التعاون والتضامن بين الشعوب الإفريقية ويطمح لأن يصبح لاعبا أكثر أهمية فى الساحة الدولية.
ونبه إلى أن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى طورا، عبر عقدين من الزمن، شراكة فريدة ترتكز على مبادئ التكامل والاحترام، منوها إلى أن التنمية المستدامة هى أفضل السبل لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.
ودعا الأمين العام جميع القادة، فى مجلس الأمن وفى القارة الإفريقية وخارجها، إلى عدم ادخار أى جهد فى دعم الاتحاد الإفريقى من أجل تحقيق هذه الأهداف.
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