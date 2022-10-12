العالم اليوم - اليابان تفشل في إطلاق صاروخ لأول مرة منذ 2003.. وهذا مصيره

انتم الان تتابعون خبر اليابان تفشل في إطلاق صاروخ لأول مرة منذ 2003.. وهذا مصيره من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 05:20 صباحاً - تلقى صاروخ فضائي تابع لوكالة الفضاء اليابانية ومحمل بأقمار اصطناعية، أمرا بـ"التدمير الذاتي" بعد فشل عملية إطلاقه، الأربعاء، حسبما أفادت وسائل إعلام يايانية عدة من بينها التلفزيون الحكومي "إن إتش كي"، ووكالة "كيودو" للأنباء.

ولم تؤكد وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) في الحال المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام ومفادها أن الصاروخ "إبسيلون" تلقى أمرا بالتدمير الذاتي، بعدما اكتشفت الوكالة أنه يعاني مشكلة تحول دون تحليقه بأمان.

وقطع البث المباشر لعملية إطلاق الصاروخ من مركز أوشينورا للفضاء في منطقة كاغوشيما (جنوب)، واكتفى المعلقون بالقول إن "هناك مشكلة"، من دون إعطاء أي تفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام عدة، بينها التلفزيون الحكومي، فإن هذا أول صاروخ فضائي تفشل اليابان في إطلاقه منذ 2003.

و"إبسيلون" صاروخ يعمل بالوقود الصلب دخل الخدمة في 2013، ومنذ هذا الوقت أطلق بنجاح 5 مرات.

وكان الصاروخ محملا بأقمار اصطناعية لوضعها في المدار.