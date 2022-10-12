الرئيس الصينى: حريصون على تعزيز العلاقات مع ألمانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تبادل التهنئة بين شى والرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية فى نسختها باللغة الإنجليزية.

وأشار الرئيس الصينى إلى أنه على مدار الخمسين عاما الماضية التزمت الصين وألمانيا بروح الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة للجانبين، وعملتا باستمرار على تعزيز العلاقات الثنائية، وقدمتا مساهمات إيجابية للسلام والتنمية العالميين.

وقال شى إنه يعلق أهمية كبيرة على تنمية العلاقات بين الصين وألمانيا، معربا عن استعداده للعمل مع شتاينماير لاغتنام الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين كفرصة للبناء على الإنجازات السابقة والمضى قدما فى المستقبل ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وألمانيا إلى مستوى جديد لصالح البلدين وشعبيهما.

من جانبه، قال شتاينماير إنه على مدار الخمسين عاما الماضية حققت العلاقات الألمانية الصينية تطورا فى العديد من المجالات مما عزز التبادلات الثنائية ورفاهية شعبى البلدين.

وذكر الرئيس الألمانى أن الصين هى أكبر شريك تجارى لألمانيا مؤكدا أن التعاون الثنائى فى الاقتصاد والتجارة يخدم مصالح البلدين.