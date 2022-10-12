أرمينيا تبحث تعزيز العلاقات مع حلف الناتو

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأرمينية فى بيان لها أن الجانبين ناقشا قضايا التعاون بين أرمينيا وحلف الناتو وسبل تعزيز هذا التعاون، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية.

وأشار الجانبان، خلال الاجتماع، إلى المشاركة المستمرة لوحدات حفظ السلام الأرمينية فى بعثات حفظ السلام الدولية ومن بينها بعثات تحت رعاية حلف الناتو.

وبحث الطرفان القضايا المتعلقة بالأمن الدولى والإقليمى، وأكد الجانب الأرمينى ضرورة الانسحاب الفورى للقوات المسلحة الأذرية من الأراضى السيادية لجمهورية أرمينيا وإعادة أسرى الحرب الأرمينيين والإبقاء غير المشروط على نظام وقف إطلاق النار، وفى هذا السياق تم تسليط الضوء على دعم حلف الناتو المستمر لأنشطة تنسيق الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا فى تعزيز عملية السلام فى نزاع ناجورنو كاراباخ.