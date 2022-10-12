عصابات الحوثى تستهدف محافظة يمنية بـ الصواريخ

جدة - نرمين السيد - وأكدت الفضائية اليمنية تضرر عدة منازل جنوبى مأرب، جراء استهدافها بقصف صاروخى شنته ميليشيا الحوثى. وأوضحت أن ميليشيا الحوثى استهدفت قرية الهجر بعزلة ملعاء فى مديرية حريب جنوب شرق مأرب، بعدد من صواريخ الكاتيوشا. وأضافت أن عدداً من المنازل تضرر جراء القصف الذى خلف حالة من الخوف والفزع فى أوساط السكان وخاصة الأطفال والنساء.

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