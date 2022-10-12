العالم اليوم - مصدر دبلوماسي يكشف سبب بيان مصر الجديد بشأن أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 12:22 صباحاً - في حديث لموقع "دوت الخليج"، علق مصدر دبلوماسي مصري على بيان القاهرة، الثلاثاء، بخصوص تجديد التحذيرات للمواطنين المصريين من السفر إلى أوكرانيا.

وازداد الموقف في أوكرانيا اشتعالا مؤخرا، بعد التفجير الذي ضرب، السبت، جسر كيرتش الرابط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم، حيث شن الجيش الروسي ضربات صاروخية "مؤثرة" على كييف ومدن أخرى.

ماذا قال بيان القاهرة؟

• حذرت وزارة الخارجية المصرية مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا، في ضوء التطورات السياسية والأمنية المتسارعة.

• قالت الوزارة إن "توجيهات صدرت من الوزير سامح شكري لسفارة مصر في أوكرانيا، بضرورة التواصل مع جميع أبناء الجالية المصرية، وحثهم على اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة، والإقلال من التحركات غير الضرورية، وعدم التواجد في مناطق الخطر أو بالقرب منها".

• بحسب البيان، جاء ذلك "في ضوء متابعة وزارة الخارجية للتطورات السياسية والأمنية المتسارعة والمتلاحقة اتصالا بالأزمة الأوكرانية الروسية، وفي إطار الحرص على ضمان أمن وسلامة المواطنين المصريين المقيمين في أوكرانيا".

• نصحت الخارجية المصرية مواطنيها في أوكرانيا بـ"ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الاحتياجات الضرورية تحسبا لتدهور الأوضاع"، كما أوصتهم بالاستعداد للعودة إلى مصر حفاظا على سلامتهم وأمنهم.

"القادم قد يكون أسوأ"

وقال مصدر دبلوماسي مصري مطلع في حديث خاص لموقع "دوت الخليج"، إن "تحرك الخارجية المصرية يرتبط بتصاعد الأحداث في أوكرانيا، التي تنذر بأن القادم قد يكون أسوأ".

وأوضح المصدر المسئول: "هناك مخاوف داخل أوكرانيا وعدد من العواصم من وقوع حادث نووي عرضي بسبب تبادل القصف قرب محطات نووية شرقي وجنوبي البلاد".

وأشار إلى استمرار القصف الروسي المكثف على كييف والعديد من المدن الأوكرانية، لافتا إلى أن "هذا القصف أمر متوقع بعد التقدم الملحوظ للقوات الأوكرانية على مختلف المحاور شرقي البلاد".

رضوخ للشروط

وحول مغزى وتوقيت ضربات روسيا القوية، قال المصدر الدبلوماسي إن "موسكو تسعى إلى فرض مزيد من الضغوط لإجبار كييف على وقف تقدمها في المناطق التي سيطر عليها الروس، وإثبات قدرتها على الحسم عسكريا ما لم يحدث ذلك بالوسائل الدبلوماسية والمفاوضات، وفقا للرؤية والشروط الروسية".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده وجهت ضربات إلى مواقع عسكرية أوكرانية ردا على استهداف جسر القرم، الذي وصفه بالعمل الإرهابي.

وشدد بوتين في تصريحات تلفزيونية على أن "القوات الأوكرانية ضربت جسر القرم، وفي حالة تكرار تلك الأعمال الإرهابية سيكون رد الفعل قاسيا من روسيا"، على حد وصفه.