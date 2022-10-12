العالم اليوم - تشلسي يجدد تفوقه على ميلان ويتصدر مجموعته

انتم الان تتابعون خبر تشلسي يجدد تفوقه على ميلان ويتصدر مجموعته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 12 أكتوبر 2022 12:22 صباحاً - فاز تشلسي الإنجليزي للمرة الثانية على مضيفه ميلان الإيطالي بهدفين نظيفين، الثلاثاء، ليتصدر المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، بعد مباراة خاض أصحاب الأرض أغلب أوقاتها بعشرة لاعبين.

وفي محاولة للبناء على الفوز 3-صفر على الفريق ذاته الأسبوع الماضي، أصبحت مهمة تشلسي في "سان سيرو" أكثر سهولة، بعد طرد المدافع فيكايو توموري أمام فريقه السابق لتتلقى شباك ميلان هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

وسجل جورجينيو من ركلة جزاء بعد أن هدأت احتجاجات ميلان، ثم ضاعف المهاجم بيير إيمريك أوباميانغ تقدم الفريق اللندني في الدقيقة 34.

ورغم النقص العددي، ضاعت عدة فرص مهمة لميلان في الشوط الثاني، حيث أهدر الظهير سيرجينو ديست أخطرها بتسديدة مرت فوق المرمى من موقع جيد.

لكن تشلسي ظل بعيدا عن مواجهة أي متاعب في أغلب الفترات، حيث رفع الفوز رصيده إلى 7 نقاط من 4 مباريات، متقدما بنقطة واحدة على سالزبورج النمساوي و3 نقاط على ميلان ودينامو زغرب الكرواتي.