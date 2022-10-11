لافروف: واشنطن متورطة فى الأزمة الأوكرانية وتسليح نظام كييف

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير الروسى -فى تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء"تاس" الروسية- "كما أرى فإن الأمريكيين بحكم الواقع يشاركون فى هذه الحرب منذ فترة طويلة. إنهم لا يكتفون بتسليح الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ونظامه فحسب، بل أنهم يقدمون بيانات استخباراتية عبر الأقمار الصناعية"، تعليقًا منه على وعد الرئيس الأمريكى جو بايدن فى محادثة مع زيلينسكى بمواصلة دعم كييف بالمعدات العسكرية، بما فيها أنظمة الدفاع الجوى.

وأشار إلى أن الأقمار الصناعية التجارية تُستخدم الآن "لخدمة الخطط العسكرية لدعم نظام النازيين الجدد".. مُضيفًا: "بالمناسبة، هذا يؤكد أهمية مبادرتنا طويلة الأمد لمنع سباق التسلح فى الفضاء الخارجى".

يُشار إلى أن وزير الخارجية الروسى صرح فى وقت سابق من اليوم بأن موسكو لا يمكن أن تسمح لنظام كييف بتشكيل تهديد دائم لأمن روسيا.

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.

وفى سياق متصل، أكد وزير المالية الروسى أنطون سيلوانوف، استعداد روسيا لزيادة صادراتها من الغذاء فى العام المقبل 2023.

وأوضح الرئيس الروسى -خلال اجتماع وزراء المالية والزراعة لمجموعة العشرين وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أنه من الضرورى العودة إلى مبدأ التجارة الحرة، وقال "نحن مستعدون لتوسيع الصادرات فى عام 2023، وينبغى اتخاذ خطوة واحدة لتحقيق هذه الغاية وهى العودة إلى مبدأ التجارة الحرة ورفع القيود المتعلقة بهذا الأمر"، وأكد أن بلاده مورد دولى مسؤول للأغذية.